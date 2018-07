Det er ikke kun i weekenden, regnen kan ramme Danmark. Også torsdag og fredag kan det dryppe lidt over sommerlandet, oplyser DMI i sin nyeste femdøgnsprognose.

Selv om termometret kommer op mellem 27 og 33 grader torsdag og fredag, er der udsigt til lokale byger om eftermiddagen. Måske med torden.

»Det er ikke til at sige præcist, hvor de kommer. Det er ikke noget, der kommer til at fylde. Det er inde over landet, vi får bygerne - ud på den sene eftermiddag. Mest sandsynligt er det, at det rammer Midtjylland,« siger Søren Frank Nielsen, der er vagthavende meterolog ved DMI.

Fredagen byder også på varmt vejr, men også her er der mulighed for lokale byger, men det bliver ikke noget længerevarende - og 95 procent af landet får ikke en dråbe.

Regnskyer. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Regnskyer. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

»Man skal ikke droppe strandturen af den grund,« siger Søren Frank Nielsen.

Det er dog først lørdag og søndag, man for alvor kan håbe på at få lidt vand til den efterhånden visne græsplæne. Begge dage falder der op til 10 mm regn.

»Det hele begynder i den vestlige del af landet, mens det om søndagen ser ud til at begynde østpå. Søndag kommer vi ned på mellem 20 og 25 grader om dagen, mens vi lørdag vil få mellem 24 og 30 grader,« lyder prognosen fra Søren Frank Nielsen.

Ifølge DMIs prognose er det noget uvist, om der bliver tale om et decideret skybrud. Men vådt bliver det. Og det er lidt den omvendte verden, erkender Søren Frank Nielsen. For hvor regn sjældent er populært, er situationen nu en helt anden.

»De fleste sukker jo efter lidt regn,« siger han.