De seneste døgn har været præget af en voldsom snestorm og kraftig regn flere steder.

Men nu har Danmarks Meteorologiske Institut ændret i varslet.

Der er nemlig blevet skruet lidt ned for vejrets styrke – men det er ikke det hele, der er det, man kan kalde godt nyt.

For der er i stedet risiko for snefygning flere steder i morgen- og formiddagstimerne. Og forude venter der heftig kulde.

Det fortæller meteorolog Klaus Larsen fra DMI tidligt torsdag morgen.

Dagen begynder dog endnu med lidt sne på især Sjælland og på Bornholm, mens det også fortsat kan drysse lidt på Fyn og i det nordlige og østlige Jylland.

Dog ikke i samme omfang, som det har været den seneste tid.

»Samtidig blæser det – så vi har lavet varslet om, så det i stedet hedder risiko for snefygning,« forklarer Klaus Larsen.

»Jeg tror ikke, der falder ti centimeter sne her i formiddagstimerne (som definerer snestorm, red.), og derfor har vi lavet det om til snefygning. Men det kan også være genererede nok.«

Vinden er fra dagens begyndelse en frisk vind til kuling, mens temperaturen befinder sig på et par graders frost.

»Og det er ikke fordi, det bliver meget bedre i løbet af dagen. Temperaturen ligger fra frysepunktet og ned til fem graders frost,« lyder det fra meteorologen.

Senere på dagen kan der især langs Skagerrak-området og Kattegat-kysterne komme nogle lokale snebyger igen.

Den kulde, vi har hen over landet, gør også, at den sne, der er faldet, kan ende med at blive liggende længe.

»Vi er inde i en kold periode med både hård nattefrost og dagsfrost. Så umiddelbart skal vi nok hen engang i næste uge, før der er udsigt til tøvejr,« siger Klaus Larsen.

Der er derudover ikke udsigt til, at vi den kommende tid får samme voldsomme vejr, som vi lige har oplevet.

»Det bliver lidt mere moderat. Vi kommer til at få mere højtrykspræget vejr, hvor vinden falder af, og der er ikke udsigt til de store mængder yderligere sne,« forklarer meteorologen.

Men det bliver koldt. Meget koldt. Særligt om natten.

»Især der, hvor det klarer lidt op – der kan man hurtigt komme ned til en 15 graders frost. Det bliver nogle kølige nætter,« siger Klaus Larsen og forklarer, at det nok især er i de indre landsdele, at kulden virkelig kan sætte ind, når det klarer op, mens vinden løjer af.

»Det er nok der, der er risiko for, at vi kommer rigtig langt ned,« som han beskriver det.