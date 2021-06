For mange danskere står sommerferien for døren.

Byder den på en fortsættelse af hedebølgen? Eller regn og rusk? Det forsøger DMI at give dig et svar på i en helt ny månedsprognose.

Kort fortalt er svaret på ovennævnte spørgsmål et 'hverken eller'.

De kommende fire uger kommer ifølge Danmarks Meteorologiske Instituts langtidsmeteorolog Martin Lindberg til at byde på vejr til enhver smag – måske bortset fra dem, der vil stortrives under de kommende dages hedebølge.

Starten af næste uge ser flot ud med temperaturer på mellem 25 og 30 grader.

Men så klinger sommervarmen så småt af.

Fra midt på næste uge tyder DMI's prognoser på, at dagstemperaturerne begynder at falde løbende, så de sidst på ugen når ned på mellem 15 og 20 grader.

Der kommer også en anden vejrændring, som nok vil skabe glæde hos havefolket.

Arkivfoto fra Bellevue Strand i Klampenborg. Den næste måned byder både på solskin og perioder med regn og byger. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Især i de østlige egne, hvor tørkeindekset er på vej mod toppen efter flere varme dage med kun ganske lidt nedbør – med tørre nyttehaver og tørstende afgrøder til følge.

'Nedbørsmængderne ser ud at holde sig lidt eller noget over det normale, men kan stedvis blive en del over det normale i forbindelse med kraftige byger,' skriver Martin Lindberg i månedsprognosen.

Jo længere, vi kigger frem i tid, desto mere usikre bliver DMI's prognoser, men noget tyder på, at afslutningen på næste uge kan blive en rettesnor for, hvordan vejret bliver i starten af juli.

Ifølge Martin Lindberg ser det ud til, at højtryk og lavtryk vil udkæmpe et slag om det vejrmæssige overherredømme over Danmark – med omskifteligt sommervejr til følge.

NY MÅNEDSPROGNOSE

Det vil give dagtemperaturer mellem 16 og 22 grader i uge 26 og 27. Det ser ud til at blive varmest i de østlige egne.

Der vil være flotte solskinsdage, men også risiko for regnvejr og byger, som lokalt kan blive ret voldsomme og give større mængder nedbør.

Til gengæld ser slutningen af juli måned rigtig flot ud.

DMI's prognoser peger i retning af, at højtryk kan blive dominerende vest for Skandinavien fra midten af sommerferiemåneden.

'Det medfører ofte en nordvestlig eller nordlig luftstrømning over Danmark og dermed en relativt tør vejrtype med flere solskinsdage og noget højere dagtemperaturer,' skriver Martin Lindberg.

Så det ser da ud til, at sommeren kommer til at byde på fornuftigt vejr til de danskere, der vælger at holde ferie herhjemme – trods alt.