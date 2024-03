Det var sådan, søndagen sluttede. Det er sådan, mandagen begynder.

Med regn. Regn. Og mere regn.

»Det bliver en grå dag igen,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Marielle Fournier, til B.T. tidligt mandag morgen:

»Det regner udbredt på nuværende tidspunkt, og det fortsætter med nedbør resten af dagen.«

Mandagsvejr Skyer og nedbør til alle. Vinteren gør endnu væsen af sig i nordlige Jylland, idet nedbøren falder som slud eller sne flere steder. På Sjælland kan nedbøren også gå over i det vinterlige, men mildere vejr er på vej: https://t.co/7UZzMXEvha pic.twitter.com/ZNZO68YJGv — DMI (@dmidk) February 12, 2024

Og der kommer lige en ekstra snert af vinter.

Allerede fra morgenstunden er regnen dog i Nordjylland ved at gå over i slud, tøsne og sne, og det samme vil også ske over Sjælland i løbet af dagen, lyder det videre.

I de sydvestlige egne bliver det lidt bedre. Her vil et tørvejr langsomt brede sig.

»Det er ikke en decideret opklaring, for der vil stadig være skyer, men det bliver efterhånden tørt fra sydvest,« siger Marielle Fournier fra DMI.

Og her vil det også blive varmest denne mandag. Mens resten af landet må nøjes med temperaturer lige over frysepunktet, kan indbyggere i de sydvestlige egne få helt op til syv grader.

Men der er mere varme forude. Til alle.

Det vil gradvist ske allerede i de kommende dage.

»Der er efterhånden lidt mildere vejr på vej, så vi sidst på ugen kan komme op på lokalt ti graders varme,« siger meteorologen fra DMI:

»Men tirsdag ser ud til at blive ugens bedste dag: Vi kan måske få solen lidt at se, og der kommer bare enkelte byger.«

Der er dog ikke kun tale om en udelukkende positiv vejrudvikling.

»For den milde luft koster noget. Den kommer med en masse skyer og regn og snusk, så resten af ugen ser også ud til at være skyet og med regn i tide og utide,« siger Marielle Fournier fra DMI.