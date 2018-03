Mandag kan det blive en både kold og meget glat fornøjelse at bevæge sig ud i morgentrafikken, og DMI frygter at flere steder i landet kan blive ramt af det potentielt farlige isslag.

»Det, vi er mest bekymret for lige nu, er Sønderjylland, Fyn og måske Lolland Falster, hvor der i nat og i morgen formiddag kan der komme isslag. Så bliver det rigtig glat, og så skal man virkelig være forsigtig,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Bolette Brødsgaard til BT.

Isslag forekommer typisk et par gange hver vinter.

Det kan være svært at forudsige, præcis hvor længe eventuelt isslag vil vare, men lige nu er DMI ekstra opmærksom på netop dette. Derudover skal danskerne også være forberedt på, at snevejret vender tilbage igen mandag over hele landet.

»Der falder omkring tre til otte centimeter, så det er afgjort noget, man kan mærke, hvis der ligger noget i forvejen. Det er heller ikke rart for trafikken, når der kommer sådan noget sne,« siger Bolette Brødsgaard og tilføjer, at sneen primært vil falde i formiddagstimerne.

»Snevejret rammer på forskellige tidspunkter. Det kommer ind fra formiddag fra sydvest, starter ved Sønderjylland og kommer sidst op til Skagen, hvor det når frem først på eftermiddagen. Der begynder det at slippe mandag eftermiddag, og så holder det op med at sne, og så vil det nok småregne,« siger Bolette Brødsgaard.

Den samlede vejrsituation mandag, der altså både byder på snemængder og potentielt isslag flere steder, betyder også, at man skal være ekstra opmærksom i morgentrafikken.

»Det vil ramme morgentrafikken og nok lige i myldretiden, så man skal afsted i god tid og regne med, at man ikke skal skynde sig. Giv dig tid og kom lidt for sent i stedet for at køre galt,« råder Bolette Brødsgaard.

Resten af den kommende uge kan vi også fortsat forvente vinterligt vejr - men til gengæld bliver det en smule varmere.

»Det bliver lidt varmere, og vi er jo officielt i en forårsmåned, så sneen vil smelte lidt, men det er en lidt ustabil vejrtype, så selvom det er lunt, vil vi stadig være tæt på frysepunktet om dagen, og når der falder nedbør, kan det både være med sne, slud og regn. Fordi jorden er helt kold, skal vi stadig regne med nattefrost,« siger Bolette Brødsgaard og slutter af med en opløftende melding:

»Den hårde kuldeperode er ved at være slut, så nu går det langsomt mod forår.«