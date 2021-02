Selvom kalenderen endnu siger 'vinter', så har foråret de seneste dage i den grad banket på.

Det samme gør det også onsdag – men fra fredag kan det se lidt anderledes ud igen.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Trine Pedersen.

»Vi fortsætter i dag (onsdag, red.) med ganske mildt vejr. Vinden ligger i sydvest og bliver let til frisk, og allerede her til morgen ligger temperaturerne faktisk ganske pænt. I det midtjyske kan der være op til ti grader,« forklarer hun.

Kigger hun i prognoserne, forventer hun, at man nogle steder kan få helt op mod 14 grader denne onsdag:

»Når vinden er i sydvest, så er det på østsiden af Jylland og Sjælland, vi forventer, det kan blive varmest. Det kan for eksempel være omkring Aarhus og København,« forklarer hun.

Også natten til torsdag bliver ganske mild med fem og otte grader.

Men – som det ofte sker – så vender det på et tidspunkt. Dog ikke alt for meget:

»Vi skal hen til torsdag, nok først fredag, før vinden drejer om mod vest og begynder at bygge et højtryk op over de britiske øer, og så får vi ligesom spærret lidt af for den meget milde sydvestenvind,« fortæller Trine Pedersen og fortsætter:

»Det bliver dog ikke sådan, at vi går i dybfryseren igen. Men temperaturerne falder lige en lille smule.«