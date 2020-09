Hvis du synes, det var lidt ekstra koldt denne morgen, da du stod op, så er det ikke så mærkeligt endda.

Vi har nemlig haft den første nattefrost siden maj måned – men samtidig også markante temperaturforskelle.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Anja Bodholdt, tidligt fredag morgen til B.T.

»Natten til fredag har det været relativt koldt. Vi har haft den første frost i det jyske,« forklarer han.

Det er især omkring Horsens, Ikast og Silkeborg, at det måske har været ekstra nødvendigt med lune strømper for at holde varmen.

Der har man – indtil videre – som den laveste temperatur målt minus 0,8 grader.

Det er dog ikke alle steder, der har haft det lige så koldt. Faktisk har der i nattetimerne været ret store temperaturforskelle over landet.

Det skyldes, at havvandet fortsat er ret lunt, og det holder temperaturen oppe ved kysterne i nattetimerne.

Så kom første nat med frost siden maj måned. Der er blevet registreret minus 0,8 grader som det laveste indtil videre i det midtjyske. Efter en kold morgen stigere temperaturen til op mellem 15 og 19 grader og igen i dag får vi solen at føle i hele landet. pic.twitter.com/X2KaCgnsIW — DMI (@dmidk) September 18, 2020

»Ved kysterne har der været to-cifrede grader. Så det er ret store spænd,« forklarer Anja Bodholdt og fortsætter:

»Der er jo nærmest 15 graders forskel fra midt i Jylland og så ud til Vestkysten, hvor man ligger på omkring 14 grader. Det er jo stadig et lunt hav, vi har omkring os, så det holder temperaturen oppe på de kanter om natten. Men ikke om dagen. Der skifter det.«

Hvis du ikke lige er den store tilhænger af nattefrost, er der heldigvis også gode nyheder.

Temperaturen er de kommende dage på vej op igen:

»Temperaturen er opadgående, så i dagtimerne får vi omkring 20 grader eller lidt over, og om natten får vi måske også to-cifrede temperaturer,« forklarer meteorologen og tilføjer:

»Så det (nattefrosten, red.) var lidt en enlig svale.«