Hvis vi tager den triste nyhed først, så står det kommende døgn i skyernes og regnens tegn.

Den gode nyhed er så til gengæld, at det i næste uge kan blive helt forårsagtigt med sol og op til 17-19 grader.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut på sin hjemmeside.

Først skal vi dog have overstået en søndag, hvor de fleste står op til en grå himmel – foruden måske at have sovet en time mindre takket være skiftet til sommertid.

I løbet af dagen breder et regnvejr sig ind over landet vestfra, og søndag aften og natten til mandag vil der fortsat i perioder komme regn.

Fra mandag klarer det dog op med nogen sol og efterhånden tørt vejr i hele landet, oplyser DMI. Derudover lister temperaturen sig op på otte til 13 grader.

Termometrene får endnu et nøk opad om tirsdagen, hvor vejret kan blive helt forårsagtigt, lover meteorolog Mette Tilgaard Zhang i sin vejrudsigt på DMI's hjemmeside:

»Tirsdag byder på rigtigt forårsvejr med sol og op til 17 grader, når lun luft strømmer ind over landet fra sydvest,« forklarer han.

Onsdag passerer en koldfront landet fra nordvest med skyer, lidt og efterhånden faldende temperaturer. Men:

»Alt efter hvornår på dagen fronten passerer os, kan vi enten få sol og op til 18 grader, eller vi får skyer, lidt regn og kun 10-15 grader,« forklarer hun.