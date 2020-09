Har du planer om en køretur lørdag morgen? Så skal du køre meget forsigtigt.

Efteråret er årstid for tåge, og den seneste uge har danskerne da også haft lav sigtbarhed i morgentrafikken adskillige gange.

Og nu kommer tågen igen, varsler DMI, og der er således risiko for tæt tåge fra klokken 03.00 natten til lørdag og helt frem til lørdag formiddag.

»Tæt tåge er jo meget farligt i forbindelse med morgentrafikken,« siger vagthavende meteorolog ved DMI Anna Christiansson til B.T.

Meteorologen oplyser, at det især er jyderne, der skal være særligt opmærksomme i morgendagens trafik.

DMI's tågevarsel er det, man kalder et risikovarsel. Det vil i denne forbindelse sige, at der er risiko for, at tågen bliver tæt, men at det ikke er fuldstændig sikkert endnu.

Tåge kommer der dog, og DMI oplyser, at det er muligt, at man opgraderer risikovarslet til et decideret varsel, hvis det er nødvendigt.

Tæt tåge er karakteriseret ved, at sigtbarheden er meget lav. Faktisk vil den ligge på under 100 meter.

Det er Billund, Djursland, Odder, Trekant området, Århus NV (Kronjylland), Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, Midtjylland, Himmerland, Storaalborg, Esbjerg, Varde, Vejen, Haderslev, Morsø, Holstebro, Struer og Ringkøbing-Skjern, der er i risiko for at blive ramt af den tætte tåge.

Resten af landet slipper i denne omgang.