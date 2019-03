Kalenderen har nu officielt skudt foråret i gang, og har man været bevæget sig udenfor, begynder det da også at dufte af forår.

I den forbindelse har DMIs klimatolog Mikael Scharling kigget på vinterens tal og har dommen klar.

‘Vinteren som helhed - og det kan næsten ikke overraske - var bestemt til den milde side,’ skriver han på vejrinstituttet hjemmeside.

Gennemsnitstemperaturen for hele vinteren endte på 3,4 grader - 1,7 grader varmere end snittet fra 2006 til 2015.

Vejret i februar har mindet om det vejr, vi plejer at opleve i slutningen af marts ifølge klimatolog Michael Scharling.

Udover de varme temperaturer var februar, som normalt er den koldeste måned, også meget mild og endda varmere end januar, skriver klimatologen.

Helt særligt har den sidste halvdel af februar været, hvor det blandt andet også blev til en tangering af varmerekorden på 15,8 grader.

Normalt betyder de varme grader om vinteren også, at der kommer en del nedbør, men også her adskiller denne vinter sig med en at være noget mere tør end normalt.

‘Vinteren som helhed bliver muligvis husket for at være mild, kort og forårsagtig. Men særligt februar stikker af med at have en god portion solskinstimer,' forklarer Mikael Scharling.

Men selvom man de seneste dage har kunne nyde solen, ser det ud til, at det allerede i weekenden vender igen.