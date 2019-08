Regn, blæst og mere regn har præget prognoserne de sidste mange dage, men nu er der endelig udsigt til vaskeægte sommervejr.

Hvis du er en af dem, der allerede savner de varme temperaturer, solbadning og sand mellem tæerne, så er der godt nyt til dig fra DMI.

Selvom den kommende uge byder på et noget ustadigt vejr, vil sommeren endelig vende tilbage i weekenden.

»Solen og varmen vil komme igen, når næste weekend nærmer sig,« siger vagtchefen ved DMI til B.T.

»Der kommer til at ligge et højtryk tæt på Danmark, og det vil give svage vinde og en del sol. Jeg kan ikke sige, om det sker fredag eller lørdag, men et højtryk kommer der.«

Det er vinden, der afgør, hvem i landet, der bliver de helt store vindere i vejr-spillet, men ifølge DMI kan der lokalt blive op til 25 grader.

Vi må dog væbne os med tålmodighed, for før sommeren ankommer i weekenden, skal vi stadig have paraply med, når vi går udenfor i de kommende dage, siger vagtchefen hos DMI:

»De næste fire-fem dage vil vejret været fortsat være ustadigt, og der kommer dage med byger og blæst. Onsdag vil regnen holde en pause, men den vender stærkt tilbage torsdag.«