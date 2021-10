Det kan være en rigtig god idé at tage en varm trøje eller et godt halstørklæde med, når du skal udenfor i dag.

For det, der er mest værd at bemærke denne mandag, er vinden – som kan få det til at føles ganske køligt.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Lars Henriksen, til B.T.

Helt overordnet set bliver det en dag med spredte byger, men også lidt eller nogen sol.

»Først på dagen bliver der nogle steder en del sol, men så lukker vi lidt ned for solen i løbet af dagen. Dog bliver det stadig med perioder med sol og så de her spredte byger,« forklarer han.

For hele landet ser temperaturen ud til at ligge sig mellem 10 og 13 grader. Men men men.

Vinden kan få det til at føles en del køligere:

»Det, der nok er mest at bemærke i dag, er vinden. For den tager efterhånden til og bliver jævn til hård fra vest og nordvest. Nogle steder ude ved kysterne bliver det stedvis kuling,« forklarer Lars Henriksen.

»Og med de her lidt lavere temperaturer, som vi får, kommer det til at føles køligt, når man er udenfor,« tilføjer han med henvisning til den såkaldte 'chillfaktor', hvor vinden får temperaturen til at føles lavere, end den er.

Denne mandag formår vinden at få det til at føles som fem-seks-syv grader, hvor vinden er stærkest.

»Det er primært ved kysterne, men det kommer generelt til at føles køligere i dag, end det har været i weekenden, fordi der ikke har været så meget vind. I det, at temperaturen falder lidt, og der kommer mere vind, så føles det bare køligere,« fortæller meteorologen.

Chillfaktoren er dog ikke noget, der kaster de helt store forskelle af sig, når man ser på landets fire største byger – men der er dog enkelte af slagsen:

Aalborg:

»De fire byer ligner i virkeligheden nok hinanden meget i dag,« siger Lars Henriksen, før han fortsætter:

»Lige nu er der nogle byger først på dagen, og så kommer der nok færre byger i Aalborg.«

Derudover får Aalborg det, der kaldes 'lidt eller nogen sol':

»Det bliver måske nok 'nogen sol' i Aalborg, da det ligger så langt nordpå, at det bliver pænere deroppe,« forklarer meteorologen og fortæller, temperaturen i den nordjyske by kommer til at blive mellem 12-13 grader, mens vinden bliver jævn, frisk og stedvis hård.

Aarhus:

»Der hænger lidt flere skyer i Aarhus,« forklarer Lars Henriksen.

Der er lidt eller nogen sol til Smilets By, og i løbet af dagen også spredte byger:

»Og så har vi igen de her 12-13 grader som det højeste.«

Odense:

I den fynske hovedstad bliver vejret meget, som det gør i Aarhus med lidt eller nogen sol:

»Det kan godt være, at man i Aarhus og i Odense først på dagen vil opfatte det som en del sol, men senere bliver det generelt lidt eller nogen sol, og også med mulighed for nogle byger,« forklarer Lars Henriksen.

Termometrene kommer højest op på 13 grader.

København:

Det samme billede ses også for landets hovedstad:

»Vi lægger ud med en del sol, og i løbet af dagen bliver det så til lidt eller nogen sol og med spredte byger,« lyder det.

Temperaturen bliver 13, måske 14 grader.

»Alle steder er der, når vi kommer ind over land, sådan en frisk og lokalt hård vind,« forklarer meteorologen.