»Skal vi lave en genudsendelse?«

Hvis du kan huske, hvordan vejret har været de seneste dage, så ved du allerede nu, hvordan vejret kommer til at være i dag – blandt andet takket være en 'skydyne'.

Det bliver nemlig – endnu engang – en grå og våd dag.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Wagner, fredag morgen.

»Der ligger en skydyne og dækker stort set hele landet. Det er nogle lavereliggende skyer, som ligger og gør, at det hele er lidt gråt udenfor,« forklarer hun og tilføjer:

»Det er en lidt våd skydyne, for der er lidt nedbør i den. I øjeblikket mest som regn, men der kan lokalt være lidt slud i den. Men det er mest som regn, det vil falde.«

Temperaturen kommer til at ligge omkring de to grader stort set hele døgnet, mens vinden er let til frisk de fleste steder. Undtagelsen er ved kysterne, hvor den stedvis kan være hård »hist og her«.

»Der er ikke meget variation i vejret de næste 24 timer,« fortæller Mette Wagner.

Hvis du savner at se noget til solen, som har været stort set forduftet den seneste tid, skal du krydse fingre for, at den måske viser sig søndag.

»Søndag kunne der måske godt komme lidt sol, men det bliver primært skyet vejr. Hvis den kommer, så er det nok kun nogle korte tit frem,« forklarer meteorologen.

»Det, vi nok vil huske weekenden for, er, at det er 'vådt og gråt'.«

Selvom solen er væk, kan man dog stadig finde små lysglimt:

»Jeg sad og snakkede med min edb-operatør, og hun sagde, at dem, der sidder og arbejder hjemme eller sidder på deres arbejdspladser foran en computer, der er tæt på et vindue, de får i hvert fald ikke genskin i skærmen fra solen,« siger Mette Wagner og griner:

»Man må finde smilehullerne i de her tider, og i dag er det så, at der ikke er genskin i din computerskærm.«