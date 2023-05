"Efter et kig i krystalkuglen er dommen, at der er lidt håb forude."

Sådan lyder det tidligt mandag morgen fra den vagthavende meteorolog hos DMI, når det kommer til den kommende tids vejr – når det gælder dem, der venter på lidt regn.

Det betyder dog langt fra, at alle de solhungrende danskere ikke også har noget at glæde sig til.

Hvis vi begynder med mandagens vejr, ser døgnet nemlig ud til at stå i solens og varmens tegn.

Temperaturen forventes at kunne hejse sig op mellem 18 og 24 grader, og morgenen begynder med sol til alle.

"Dog kan denne være sløret på grund af højtliggende skyer, men dette forhindret ikke temperaturen i at stige, og mange steder når vi i dag over de 20 grader," forklarer meteorologen, Marie Timm, i sin vejrkommentar på DMIs hjemmeside.

Til dem, der måske sidder og leder efter noget vand i vejrprognosen – som landmændene og haveejerne – er der også noget at hente.

"Mandag aften og natten til tirsdag kommer et nedbørsområde ind over Danmark fra sydvest. Dette er byger, som bliver dannet på grund af den varme og fugtige luft, som er over Danmark i øjeblikket," fortæller Marie Timm:

"Bygerne vil fra mandag aften bevæge sig ind over landet fra sydvest, og lokalt kan disse blive kraftige med torden."

Dog kommer bygerne til at bevæge sig hurtigt over landet, og det kan derfor fortsat være nødvendigt at vande markerne og haverne den kommende tid, lyder det.

På den anden side af tirsdag lyder den foreløbige overskrift for de kommende dage: 'Mest tørt med lidt eller nogen sol.'

Men mere om det, når vi kommer tættere på.