Barometeret viser »smukt«, men kigger du ud af vinduet, er vejret gråt.

Faktisk skal du befinde dig i en helikopter eller på anden vis i 1.000 meters højde, hvis du vil se solen i dag.

Det forklarer vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Frank Nielsen:

»Lufttrykket over Danmark er ret højt, og havde vi været i maj, ville vejret have været kanongodt. Men nu er det januar, og så giver højtrykket masse af fugt og skyer.«

Derfor lyder dagens udsigt på udpræget gråt vejr med masser af skyer.

Enkelte steder kan der gå hul i skydækket, men ellers er det mest sandsynlige, at der vil komme lidt smådryp indimellem.

Temperaturerne kommer til at ligge på mellem fire til syv grader, og vinden bliver let til frisk fra vest og sydvest.

»Der er ikke lagt op til den store dramatik i dag. Vi ligger jo under en dyne af skyer,« siger Frank Nielsen.

Set med de positive briller så betyder det også, at der ikke er problemer med glatte veje.

København, Aarhus, Odense og Aalborg

Som altid kaster vi lige et særligt blik på de fire største byer, men heller ikke her er der den store spænding at hente, understreger meteorologen.

»Det bliver meget små variationer, der er tale om i dag,« siger Frank Nielsen.

»Det bliver skyet og gråt i alle fire byer, men måske er der lidt mere vind i Aalborg og lidt større chancer for, at solen bryder gennem skyerne,« siger han.

Han lover også »smådryp« til alle fire byer i løbet af dagen.

Og hvis du synes, dagens vejr er kedelig læsning, så trøster den vagthavende meteorolog med, at en koldfront trækker ind over den nordlige og østlige del af landet natten til tirsdag og »rydder lidt op i skyerne.«

Det kan give lidt mere lys og sol til de heldige, men mere om den sag, når vi kommer så langt…