Hvis du planlægger at følge lørdagens EM-kamp – Danmark mod Wales – fra et storskærmsarrangement eller derhjemme i haven, så er det i hvert fald ikke vejret, der kommer til at stoppe dig.

For lørdag aften kan du forvente tørt vejr med temperaturer på 15-20 grader, fortæller vagthavende hos DMI Bolette Brødsgaard.

Det kan dog være smart at tage en let jakke eller en varm trøje med sig, så det ikke bliver alt for koldt længere ude på aftenen. Især hvis du befinder dig i Nordjylland, hvor det i løbet af lørdagen generelt vil være køligere end i resten af landet.

»Der vil være sol, men dog en periode med skyer i løbet af dagen,« lyder det fra vagthavende.

Søndag vil der også være solskin i sigte omend en lidt sløret en af slagsen, som Bolette Brødsgaard fra DMI beskriver det.

»Her vil det være tørt med temperaturer på cirka 20 grader. Det bliver køligt i det jyske, men hvis du befinder dig østpå, kan det blive helt op til 23 grader.«

Og hvis du er sådan en, der glæder dig til, at det bliver lidt lunere i vejret, så skal du se frem til i næste uge. For her vil temperaturen begynde at stige over hele landet.

»Fra tirsdag vil dagstemperaturen være på omkring 25 grader,« siger Bolette Brødsgaard.

»Hvis du befinder dig ved kysten, så bliver det omkring de 20-22 grader, da vandet stadig er koldt,« fortsætter hun.

Men vejret egner sig stadig til at 'chill out', hvis du spørger vagthavende.