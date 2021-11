Lad os begynde med den gode nyhed:

Der er faktisk en ret god chance for, at du får solen at se i løbet af torsdagen.

Når det så er sagt, så er det igen ord som gråt, vådt og blæsende, der præger vejrudsigten fra DMI.

»Det positive er, at vi nok får solen at se. Desværre kommer der så meget vind, at vi nok ikke vil nyde det så meget, fordi det blæser.«

Det siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Martin Lindberg.

Han forklarer, at dagen begynder med skyer og stedvis regn, men at det så begynder det at klare op i Nordvestjylland.

Det betyder, at jyderne allerede først på dagen kan se frem til »lidt eller nogen sol,« som efterhånden breder sig til det meste af resten af landet.

»Men der kommer også byger, og især i Nordjylland kan det være med hagl,« siger Martin Lindberg.

Også det meste af den øvrige del af landet må berede sig på byger af og til i løbet af dagen.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem fire til otte grader, men den kraftige blæst betyder, at det vil føles noget koldere, understreger meteorologen.

Et hurtigt kig på dagens vejr i de fire største byer viser, at solen ikke er lige gavmild alle steder i landet.

Aalborg

Dagen starter med lidt sol fra morgenstunden og i formiddagstimerne i det nordjyske, men så kommer der flere skyer i løbet af dagen. Martin Lindberg forudser, at aalborgenserne får det »ret skyet« og med byger i eftermiddag.

Aarhus

Lige omvendt ser det ud til at gå i den østjyske hovedstad, hvor det vil regne først på dagen, inden opklaringen kommer midt på formiddagen med »nogen sol.« Dog er der udsigt til enkelte byger i løbet af eftermiddagen.

Odense

I Odense begynder dagen med regn frem til middag. DMI forventer dog, at det klarer op først på eftermiddagen, og så kan fynboerne glæde sig over en overgang med tørt vejr. Ud på eftermiddagen kan der godt komme »en eller to byger.«

København

Helt så opløftende ser det desværre ikke ud i København, hvor det ser temmelig gråt og vådt ud. Martin Lindberg forudser »stedvis regn og en overgang ud på formiddagen mere vedvarende regn.« Han understreger dog, at der ikke bliver tale om kraftig regn.

»Der er desværre ikke meget sol til københavnerne i dag. Det klarer op sidst på eftermiddagen, men så er solen nok næsten gået ned,« siger han.

Når vi har overstået endnu en grå novemberdag, er der til gengæld lagt op til lidt af et vejrskifte sidst på ugen.

Temperaturerne falder, og der kommer hvidt i nedbøren, og det bliver i det hele taget lidt mere vinteragtigt.

»Det går gradvist nedad med temperaturerne, og sandsynligheden for hvidt nedbør øges i løbet af lørdag, søndag og mandag. Især søndag er der risiko for noget hvidt,« siger Martin Lindberg og tilføjer:

»Det er spændende, hvad der sker i næste uge, men det er stadig så langt ude i fremtiden, at det er lidt usikkert på nuværende tidspunkt.«