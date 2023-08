Det har været en særdeles blæsende nat, men vinden begynder snart at aftage – til glæde for de fleste.

Bortset fra ét sted i landet, hvor man også får andet end vinden at slås med denne tirsdag.

»Nordjyderne bliver hårdest ramt i dag,« siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Mille Jensen.

»Vinden aftager langsomt over den sydlige del af landet, men for nordjyderne fortsætter det med at blæse kraftigt hele dagen,« fortsætter hun.

Og ikke nok med det.

For hvor de fleste danskere efter gårsdagens massive regn får en forholdsvis tør dag, gælder det ikke for nordjyderne.

»Nordjylland får en ordentlig omgang regn i dag,« siger Mille Jensen.

Også andre steder i landet kan der falde nedbør, men slet ikke i samme mængder.

»Der kommer også en del byger i den sydlige del af landet, hvilket vil sige Sønderjylland, Sydfyn, Lolland-Falster og på Bornholm,« siger Mille Jensen og tilføjer, at et bælte henover den midterste del af landet ser ud til at få en dag uden nedbør eller med meget lidt vand fra oven.

DMI's varsler om vindstød af stormstyrke eller risiko for vindstød af stormstyrke ophører – som det ser ud tidlig tirsdag morgen – i først på formiddagen eller tidligt på eftermiddagen de fleste steder.

Men det betyder ikke, at vinden lægger sig helt.

Langtfra.

»Det bliver først normalt igen i løbet af onsdagen, og i Nordjylland først torsdag,« siger Mille Jensen.

Det er ikke kun blæsten og regnen, der giver efterårsassociationer.

Temperaturerne er der heller ikke meget sommerligt over denne tirsdag, hvor vi får mellem 12 og 18 graders varme – som endda vil føles køligere på grund af – ja, ganske rigtigt: vinden.