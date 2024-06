Har du planer om at tage til et af de mange grundlovsdag-arrangementer? Eller at nyde fridagen på anden vis ude i det fri?

Så fortvivl ikke, selvom dagen starter gråt og trist mange steder.

»Overordnet set ser det faktisk ud til at blive hæderligt grundlovsvejr, hvor solen vil vise sig på himlen i kortere eller længere perioder,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Jens Lindskjold i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

»Men lad nu ikke paraplyen blive hjemme, for lokale byger kan ikke udelukkes,« tilføjer han.

Fra morgenstunden ser det ellers ikke ud til at blive det bedste vejr til at høre politiske taler eller gå en tur i skoven. Over store dele af landet – især mod øst – ligger der et tungt skydække, som giver regn flere steder.

»Det er den koldfront, der i nattens løb passerede Jylland med stedvis store mængder regn. Så der er risiko for let mudrede forhold i den landsdel,« fortæller Jens Lindskjold om resterne af koldfronten.

Heldigvis er der bedring på vej.

»Det klarer dog hurtigt op vestfra og allerede i løbet af formiddagen står den på sol mange steder,« lyder det fra den vagthavende meteorolog.

Der er dog én undtagelse.

Bornholmerne må således væbne sig med en del tålmodighed, før skydækket midt på eftermiddagen efterhånden forsvinder. Og selv herefter kan der komme regnbyger.

Temperaturmæssigt bliver grundlovsdag ikke noget at råbe hurra for. Vi får mellem 13 og 18 grader – lunest i de østlige egne – og en del vind, så udover paraplyen bør du huske overtøjet, hvis du skal til et grundlovsdags-arrangement.