Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Du kan lige så godt vænne dig til det.

For det kolde, ruskende vejr er kommet for at blive.

I hvert fald den næste uges tid.

»De kommende dage er der fortsat kold luft over landet, og temperaturen vil i dagtimerne ligge fra omkring frysepunktet og op til et par graders varme,« skriver vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Wagner, i en kommentar til torsdagens vejr, hvor hun også kigger lidt i den vejrmæssige krystalkugle.

Og udover kulde viser den også hvidt drys fra oven rundt om i landet.

»Dermed vil bygerne, som også præger vejret de kommende dage, både kunne levere sne, tøsne og slud. Byger har det med at ramme meget lokalt, og derfor er det langt fra alle, som vil kunne bygge snemænd,« skriver Mette Wagner.

Også torsdag står i vinterens tegn.

Danskere vågner op til frostgrader, men i løbet af dagen vil temperaturen nærme sig frysepunktet – for igen at falde til mellem to og otte graders frost i aften- og nattetimerne.

Lokalt kan det endda blive endnu koldere.

Vi får en del sol og ikke samme mængder nedbør, som ramte dele af landet onsdag, men fra morgenstunden kan der komme snebyger i den sydligste del af landet.

Til eftermiddag er det så nordjyderne, som vil få hvidt drys fra oven, mens en front trækker ind over Danmark fra nordvest i aften og nat.

Vi er vågnet op til en meget kold morgen lokalt ned til 10 graders frost

Det bliver en solrig dag med omkring frysepunktet.

Over de sydligste egne og på Bornholm skal man dog være lidt tålmodig, men her vil solen også titte frem. pic.twitter.com/69l5hsNVcM — DMI (@dmidk) December 8, 2022

Også den vil kaste nedbør i from af sne af sig.