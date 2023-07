»Det kan være en god idé at have en paraply eller regntøjet klar.«

Sådan lyder rådet fra meteorolog Hans Peter Wandler, når det kommer til det, der er på vejrmenuen onsdag.

Det skriver han i en vejropdatering på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Det, der rammer os denne onsdag, har indtil nu ligget over De Britiske Øer.

Men tirsdag aften og natten til onsdag begyndte det at bevæge sig hen over Nordsøen mod Danmark – og onsdag morgen forventes regn og byger at kunne ramme den vestlige – og måske den sydlige – del af landet.

»I løbet af dagen vil nedbøren langsomt bevæge mod øst hen over den sydlige del af landet,« skriver Hans Peter Wandler:

»Vi forventer dog kun let nedbør, så der vil ikke falde mange millimeter. Men det kan være en god idé at have en paraply eller regntøjet klar.«

Efterhånden som regnen bevæger sig mod øst, begynder en opklaring at brede sig fra nordvest, som når frem til de sydøstlige egne sidst på dagen.

»De næste dage står vejret på vekslende skydække, med enkelte byger og temperaturer omkring de 20 grader,« forklarer Hans Peter Wandler.