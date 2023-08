Du kommer ikke til at solbade, men du kommer heller ikke til at bade i regn.

Onsdagens vejr bliver bedre end set længe, men der skal selvfølgelig heller ikke så meget til.

Det fortæller Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog hos DMI, onsdag morgen.

»Det bliver en ganske hæderlig midtvejsdag, hvor der kun kommer enkelte byger. Der vil være noget tåge fra start, men når den først er væk, så bliver der en del plads til solen og op til 20 grader. Og der kommer næsten ingen vind,« siger hun.

Men der er et meteorologisk men.

»Men det bliver en kortvarig fornøjelse, så det gælder om at nyde det. Allerede i aften og i nat er der et større regnvejr på vej, som skal passere landet fra vest. Det vil være efterfulgt af en del byger, som vi kommer til at døje med hele torsdagen,« siger Anja Bodholdt.

Og der kan godt falde en del regn.

»I Sønderjylland kan der godt falde op til 20-30 millimeter. I resten af landet kommer der ikke så meget, men der kan godt falde 10-15 millimeter,« siger hun.

Du kan heller ikke være helt sikker på, at du ikke bliver ramt af en byge onsdag inden aften.

»Man kan godt lægge regntøjet lidt til side, men det er nok en god idé at have en paraply med sig,« siger meteorologen.

Senere på ugen skulle det så blive mere blæsende, så teltene skal bankes ordentligt fast i jorden på Smukfest. Og temperaturerne vil også komme til at føles køligere i vinden.

Til gengæld kan festivalfolket og alle andre glæde sig over, at det ser ud til at skulle blive stort set tørvejr både fredag og lørdag.