Hvis du holder af solskin, så kan det være en god idé at komme udenfor og nyde det i dag.

For i morgen ser vejret ud til at skifte en smule.

Sådan lyder det tidligt lørdag morgen fra den vagthavende meteorolog Bolette Brødsgaard i en vejrkommentar på DMIs hjemmeside.

I kommentaren, der har overskriften: 'Solens sidste visit i påsken', oplyser hun, at der fra morgenstunden kan hænge nogle skyer og skygge for solen.

»Men efterhånden trækker skyerne bort og giver plads til en del sol de fleste steder,« fortæller hun.

Det er dog ikke alle steder, der får det lige varmt i løbet af dagen.

Varmen fra solen kommer generelt til at sende temperaturen op på mellem 10 og 15 grader – men nogle steder kan det blive varmere, og andre steder noget koldere.

Især i det syd- og vestjyske kan temperaturen komme højere op, men:

»Er man så uheldig at bo nær en nordvendt eller østvendt kyst, må man nøjes med seks-otte graders varme. Vinden kommer nemlig fra nordøst, og turen over havet køler luften af, mens luften varmes op, når den kommer længere ind over landet,« forklarer Bolette Brødsgaard.

I morgen, søndag, ser det ud til at være småt med solskin:

»I løbet af søndagen trækker skyer fra en ny front ind over Danmark, og solen ses herefter kun i kortere perioder,« lyder det fra meteorologen i vejrkommentaren.