Juli måned har været plaget af kølige temperaturer og regnfulde dage, og det ser ud til at fortsætte.

Det ser faktisk ud til, at det bliver den koldeste juli i tre år.

Det fortæller vagtchef hos DMI Dan Nilfvall til B.T.

»Når man kigger på de næste syv til 10 dage, så er der ingen ændring i vejret. Det vil forblive på temperaturer lige omkring 20 grader, når det er varmest. Der er et lavtryk i den nordlige del af Atlanten, men det ligger helt stille,« siger Dan Nilfvall og fortsætter:

»Der har været en gennemsnitstemperatur på 16,3 grader i juli. Det ser ikke ud til, at den ændrer sig markant, og så får vi den laveste gennemsnitstemperatur i juli siden 2017.«

Derfor anbefaler han, at man tager hele garderoben med, hvis man skal ud i det danske land og holde ferie det kommende stykke tid.

»Man skal have badetøj, badebold og sjove ting med, som børnene kan lege med på stranden. Men man skal også huske det varme tøj, regntøj og paraplyer, for der kommer også noget regn. Til de dage vil jeg anbefale, at man tager kort- og brætspil med, så man kan hygge sig inden døre, for det bliver der brug for,« siger Dan Nilfvall.

Han konstaterer til sidst, at det generelt har været en dårlig sommer, og at det desværre ser ud til at fortsætte, men at det vil være for negativt at tro, at vi allerede har haft vores sidste sommerdag, hvor vi kommer op og rammer 25 grader.