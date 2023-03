Lyt til artiklen

Det er ikke kun tåge, der her til morgen kan skabe visse udfordringer for trafikanter og andre, der skal bevæge sig uden for.

Der er nemlig også risiko for stedvis rimglatte veje i hele landet.

Sådan lyder det fredag morgen fra den vagthavende meteorolog hos DMI.

Allerede torsdag eftermiddag kunne vejrinstituttet udsende et varsel om tæt tåge eller rimtåge for hele landet – bortset fra Bornholm.

Varslet er foreløbigt gældende frem til omkring klokken 10.

»Tågen kan blive tæt med sigtbarhed under 100 meter, som er grænsen for tæt tåge,« lyder det i varslet på DMIs hjemmeside.

»Den tætte tåge forventes i løbet af fredag formiddag at lette, men kan fortsat genere ved kystområder længere op ad dagen.«

Når tågen er lettet, vil der – igen i dag – være nogen eller en del sol på programmet.

Derudover bliver temperaturen mellem seks og ni grader.

Ser vi frem mod natten til lørdag, bliver det noget koldere, nemlig mellem to graders frost og to graders varme.