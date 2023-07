Hvis du savner sol og 'ægte' sommervejr, så kan det være en rigtig dårlig idé at læse videre her.

For på spørgsmålet, om der er noget i kortene, der tyder på, at vejret kan skifte det kommende stykke tid, er svaret fra den vagthavende meteorolog hos DMI nedslående:

»Ikke rigtigt i de kort, jeg sidder og kigger i lige nu.«

Meteorologen Hans Peter Wandler tilføjer, at han dog ikke kigger længere frem end de kommende syv dage.

»Men nej, jeg ser ikke lige umiddelbart noget.«

Så det næste stykke tid er der derfor fortsat ét ord, der går igen, når han skal beskrive vejret:

Nemlig 'ustadigt'.

Det betyder dog ikke, at der ikke kan komme lidt eller nogen sol de fleste steder denne tirsdag – men der kan også komme enkelte byger.

»Så det er en dag, som vi kender det fra den seneste tid,« forklarer Hans Peter Wandler:

»Det er det her lidt ustadige vejr med byger og lidt skydække. Temperaturen bliver heller ikke særligt prangende, når man tager datoen i betragtning. Det bliver nok mellem 15 og 20 grader.«

Varmest ser det ud til at blive over den sydøstlige del af landet, mens særligt kystområderne kan få det blæsende i dag.

Ved Vestkysten kan det blive op til hård vind, mens det omkring Jammerbugten måske kan blive op til kuling.

Kigger vi frem mod de kommende dag, ser vejret ud til at byde på mere af det samme.

»Det er perioder med lidt eller nogen sol, måske perioder, hvor det er mest tørt, og ellers også perioder, hvor der kommer regn og byger i forbindelse med nogle fronter, der skal på besøg,« siger meteorologen og tilføjer:

»Det (fronterne, red.) er ikke noget alarmerende, men heller ikke noget super spændende vejr.«

Dog ser det ud til, at temperaturen kan få 'et lille nøk' opad senere på ugen, så vi fredag måske kan få 18-23 grader.

Ser man på, hvordan vejret bliver onsdag eftermiddag, hvor den danske Tour de France-vinder, Jonas Vingegaard, skal fejres med en køretur til Rådhuspladsen og efterfølgende fejring i Tivoli, er der umiddelbart godt nyt.

»Til at starte med ser det mest tørt ud,« forklarer Hans Peter Wandler.

Det ser dog i prognosen ud til, at en byge muligvis kan liste sig ind over hovedstaden ud på eftermiddagen, så meteorologen råder til, at det 'nok kan være en god idé at tage en paraply eller regnjakke med' for en sikkerheds skyld.