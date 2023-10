DMI havde på forhånd advaret om risiko for kraftig regn i Vest- og Nordjylland i dag.

Nu er fronten kommet ind over landet, og det er ikke kun mod nord og vest, det bliver en våd dag.

»Det er i gang i den sydlige og centrale del af Jylland, på Fyn og på Lolland-Falster. Især i det jyske regner det meget,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Lars Henriksen, kort efter klokken syv søndag morgen.

Fronten bevæger sig i løbet af dagen mod nord, så ingen går fri.

»Det bliver et vådt døgn. Hele landet får regn i dag,« siger Lars Henriksen.

Nord- og Vestjylland får mest regn, men også i resten af landet vil der falde en hel del.

»Der kommer til at falde mellem 15 og 20 millimeter de fleste steder, lokalt måske lidt mere,« lyder det fra Lars Henriksen.

I risikomeldingen advarer DMI om risiko for 30-50 millimeter nedbør langs den jyske vestkyst, i Nordjylland og i dele af det centrale Jylland frem til midnat.

Et regnvejr passerer op over Danmark sydfra. I de sydlige klarer det op igen fra sidst på formiddagen med mulighed for lidt sol og kun enkelte byger. I de nordlige egne når det ikke at klare op før solen går ned. Følg regnen på https://t.co/myEjWDC7gE pic.twitter.com/uvTv00M5il — DMI (@dmidk) October 29, 2023

Idet vandstanden fortsat er høj i mange åer og vandløb er der – igen – risiko for lokale oversvømmelser.

I det hele taget bliver det et døgn, som med Lars Henriksens ord byder på 'rigtig efterårsrusk'.

Udover de store mængder nedbør bliver det også relativt blæsende med jævn til frisk vind fra øst.

»Der er risiko for lokale tordenbyger sidst på aftenen i den sydlige del af landet,« siger Lars Henriksen.

Temperaturerne er dog til den lune side, idet vi får mellem otte og 14 graders varme på denne grå og regnvåde søndag.

Bornholm ser ud til at få mindst nedbør, men også her vil der falde op mod ti millimeter, før dagen er omme.