Hvis ikke man er til varme, så skal man søge mod kysterne de kommende dage.

Torsdag bliver Danmark nemlig ramt af en hedebølge.

»Nu kan jeg jo ikke fordrage varme, så jeg vil vurdere, at det kommer til at føles alt for varmt,« fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Trine Pedersen.

I løbet af natten til torsdag bevæger varm luft fra Afrika sig op til os fra sydvest og i kombination med kun få skyer, giver det mulighed for, at temperaturen i de sydlige og østlige egne kan bevæge sig op omkring 30 grader.

»Det bliver meget varmt og man kommer til at svede. Det ser heldigvis ud til, at det er en tør varme, så man burde kunne få lov til at svede,« forklarer Trine Pedersen.

De høje temperaturer har fået DMI til at udsende et varsel om farligt vejr. Men, inden man begynder at barrikadere sig inden døre med køleelementer, så maner Trine Pedersen til ro:

»Farligt og farligt. Det er jo ikke sådan, at varmen springer på én og angriber«

»Det handler mest om, hvorvidt man kan tåle varmen eller ej. Hvis man er ældre, barn eller svagelig, så skal man huske at drikke en masse væske, ellers kan det jo gå galt.«

Dog skal alle huske solcremen, hvis de vil ud og nyde varmen. For sammen med de høje temperature, så sker der også noget i de højere luftlag.

»Sammen med varmen vil der også være et ozonhul, derfor ryger UV-indekset meget højt op. Så man skal huske at smøre sig ind, hvis man skal ud.«

Og hvis man som Trine Pedersen ikke er så meget til varmt vejr, så har hun også et meteorologisk råd til de kommende dage.

»Der kommer vind fra sydvest, som er lidt køligere, da vandet ikke er varmet helt op endnu. Så eksempelvis kan man søge mod Køge Bugt eller Stevns, hvis man søger en afkølende brise. For ved de kyster vil det være lidt køligere.«

De høje temperaturer vil forsætte indtil søndag, hvor vi risikerer at det slutter med et brag.

»Det er meget klassisk, når vi har haft den her type varme, som så afløses af køligere luft, at vi kan få kraftigt vejr med både skybrud og torden.«

Hvor i landet, det kan komme til at tordne og regne voldsomt, kan Trine Pedersen endnu ikke sige.