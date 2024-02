Tocifrede varmegrader venter lige rundt om hjørnet.

Det lyder dejligt, men der er også en bagside af medaljen.

I løbet af vinterferien stiger temperaturen stødt og roligt, og fredag vil det flere steder i Danmark blive helt op til 12 grader varmt, skriver DMIs vagthavende meteorolog, Anja Bodholdt, i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Det kalder jo umiddelbart kalder på udendørs aktiviteter.

Men har du sådanne planer, bør du sørge for at få regntøj, paraply og gummistøvler med til hele familien, for vinterferien bliver ikke kun lun, men også våd.

Og det kan give udfordringer rundt om i landet.

»Gårsdagens nedbør, og den forventede nedbør de kommende dage giver ekstra skud vand til de i forvejen lidt for fyldte åer og vandløb,« skriver Anja Bodholdt.

»Udsatte områder kan derfor risikere at få problemer. Det kan være områder langs vandløb og søer, men også i lavninger, hvor vandet kan samle sig,« tilføjer hun.

Før vi når de tocifrede varmegrader i morgen og i overmorgen, skal vi igennem en grå og en anelse køligere onsdag.

Først på dagen kan der være byger hist og her, men i løbet af dagen vil det blive lunere og mere tørt.

Den mildere luft fører imidlertid også noget andet med sig: Risiko for dis og tåge.

»Det er dog især i den sydlige del af landet, hvor sigtbarhederne i nat ventes at blive meget forringet. Så hold øje med vejrudsigten, hvis du skal færdes ude i trafikken den kommende tid,« lyder det fra Anja Bodholdt.