Vinteren har for alvor meldt sin ankomst.

Spørgsmålet er så bare, hvor meget sne der falder.

Det fortæller Mette Zhang, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

»Det er for alvor blevet tid til at finde det lange undertøj og hue og handsker frem, hvis man skal cykle på arbejde. Det kan kommet til at føles ret råt, især der hvor det kommer til at blæse,« siger hun.

Landet er lidt delt i to temperaturmæssigt.

»Mod vest og sydvest har man fra morgenstunden en til to graders varme, mens det i Nordjylland har været nede på fire graders frost og i Nordsjælland nede på seks grader. Og det er lidt billedet resten af mandagen. Koldest mod øst,« siger meteorologen.

Temperaturer, der kan være farlige i morgentrafikken.

»Der er risiko for både sne-, rim- og isglatte veje, så man skal passe på derude,« siger hun.

Flere steder er der faldet lidt sne, og der er mere på vej.

»Der er ikke lagt op til, at vi får de helt store mængder mandag, men der kan godt drysse lidt forskellige steder. Vinden tager til i løbet af dagen, og så kan det altså blive rigtigt koldt. Men der kommer også en del sol, så det kommer ikke til at føles så gråt som på det seneste,« siger Mette Zhang.

Kulden vil blive hængende over Danmark – i hvert fald nogle dage endnu.

»Vi kigger ind i dage med dagtemperaturer på omkring frysepunktet, og om natten kan det så blive ned til otte graders frost. Det er svært at sige, hvor meget sne, der kan komme. Nogle af bygerne kan godt udvikle sig til noget større henover Østersøen og Kattegat,« fortæller meteorologen.

Først sidst på ugen kan vejret måske skifte lidt karakter.

»Det kan godt se ud som om, at der presser sig lidt varmere vejr på hen mod weekenden, men om det er stærkt nok til at få kulden væk, er endnu for tidligt at udtale sig om,« siger hun.