Vagthavende meteorolog Mette Wagner hos DMI siger det, som det er.

»Det bliver rent og skært trist,« lyder beskrivelsen af ugens sidste dag.

For forude venter det, der mest af alt kan beskrives som en rigtig gråvejrsdag.

Gråt, gråt, gråt.

Her ses de mange skyer, der vil ind over Danmark. Foto: DMI Vis mere Her ses de mange skyer, der vil ind over Danmark. Foto: DMI

»Vi har lukket ned for solen i dag, og der er hermetisk lukket: Der ligger en god dyne af skyer ind over Danmark,« siger meteorologen.

Skyerne vil hele til at begynde med ligge lavt og give lidt regn og slud hist og pist.

Inden det for alvor bliver vådt senere på dagen.

»I løbet af eftermiddagen breder der sig et system op fra sydøst med udbredt regn, så i aften og nattetimerne bliver det faktisk en våd affære igen,« siger Mette Wagner fra DMI.

Dog vil den vind, der i de seneste dage har presset sig på fra øst, aftage – og i forbindelse med det nye frontsystem vil den i stedet blive mere omskiftelig fra flere retninger.

Temperaturen vil stadig kun ligge lige over frysepunktet, så der advares fra DMI om, at der stadig kan være lidt glat rundt omkring på grund af den sne, der stadig kan ligge.

Der er endnu ikke varmt nok til, at sneen kan smelte helt, hvilket ikke mindst gælder i Nordjylland, hvor der også lørdag faldt nye portioner ned fra oven.

Og solen?

»Hvis man skal kigge lidt på, hvornår solen kommer igen, så ligner det, at det først bliver tirsdag, at den kigger lidt frem. og her skal man i de østlige egne være lidt mere tålmodighed i løbet af dagen,« siger meteorolog Mette Wagner.