Selvom kalenderen viser maj, er der ikke meget andet, der tyder på, at det er forår.

Mandag var vejret slet ikke særlig forårsagtigt med nedbør, skyer og 12 grader. Heldige kunne dog opleve et kig til solen, imens andre endda oplevede hagl.

Vagtchef hos DMI, Thyge Rasmussen, mener da også, at det er en smule usædvanligt med sne i maj, som vi har set de seneste dage, og det lidt køligere vejr, Danmark i øjeblikket har.

Sidste år var vejret dog også usædvanligt. Blot usædvanligt varmt. På samme tidspunkt sidste år var det nemlig en noget mere varm dag med fuld sol og 22 grader.

Og selvom man kunne håbe på, at det snart for alvor bliver forår med sol og høje temperaturer, ser det ikke sådan ud lige foreløbigt.

Onsdag vender vejret dog til det lidt varmere, hvor det bliver op til 16 grader og en del sol. Men allerede på søndag bliver det køligere igen.

»Vi er ved at have nået det koldeste nu. Torsdag, fredag og lørdag begynder det at blive lidt mere normalt vejr for årstiden. Men det bliver ikke stabilt vejr, da der vil komme perioder med regn, men med kig til solen. Der er ingen dage, hvor jeg kan love fuldstændigt tørvejr,« siger Thyge Rasmussen til B.T.

Det er et regnvejr onsdag, der vil byde på det varmere vejr.

»I morgen bliver ligesom i dag med sol og byger. Onsdag kommer det til at regne i løbet af eftermiddagen og aftenen, og regnvejret skubber den kolde luft væk. Så, det regnvejr skal vi være glade for,« siger Thyge Rasmussen.

Danskerne kan altså godt vente lidt endnu med at finde sommerkjolen og badetøjet frem.