Vejrmæssigt begynder ugen til den flygtige og omskiftelige side, hvis man vender blikket mod himlen.

»Det bliver en rodebutik. En blanding mellem sol og skyer,« siger vagtchef ved DMI, Jesper Eriksen.

Der er dog nogle, der bliver lidt mere heldige end andre i fordelingen af solstrejf og skylag.

»Især øst for Storebælt får man solen at se så mange steder,« lyder det videre fra meteorologen (se også gennemgangen af storbyerne nederst i artiklen for at få en forestilling om de små forskelle rundt omkring i Danmark).

På den positive side er der dog nogle forbedringer i forhold til weekendvejret, der var noget mere vådt og blæsende, end det bliver mandag.

»I går var der flere byger, og i dag bliver det kun enkelte byger hist og her, så der kommer ikke de store nedbørsmængder,« siger Jesper Eriksen fra DMI:

»Og der er heller ikke særligt meget vind, så det er da en god nyhed.«

DMI-vagtchefen kan dog ikke love fremskridt i varmegraderne, der vil ligge på samme niveau som i weekenden: Syv-ti grader.

»Det bliver småkøligt, uden at det er decideret koldt – og uden de store variationer. Hvis man vil nå op på ti grader, skal man nok ned til den sydvestlige del af landet,« siger Jesper Eriksen.

Sådan ser vejret ud i landets fire største byer:

København

I København og Nordsjælland bliver der skyet det meste af dagen. Der er også risiko for enkelte byger. Temperaturer omkring de syv grader.

Odense

Her bliver mulighed for noget mere kig til himlen med lidt eller nogen sol. Der kan dog stadig komme enkelte byger. Temperaturer mellem syv og ni grader.

Aarhus

Først på dagen mest skyet og måske en byge eller to. Men efterhånden vil der overvejende være tørt, og ligeledes med himmelkig: Lidt eller nogen sol. Temperaturer omkring syv grader.

Aalborg

Som i Aarhus vil skyerne mod nord have overtaget i morgentimerne, inden det klarer op senere på dagen. Også her mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem fem og syv grader.