»Det kan kun bevæge sig én vej op af skalaen, og det er opad.«

De solhungrende står til at få deres hedeste drømme opfyldt den kommende tid – men der lurer også visse farer i den forbindelse.

For den varme, vi har haft den seneste måned – og står til at fortsætte med at få – gør sammen med meget lidt nedbør, at jorden kan være knastør.

Det forklarer meteorolog Steen Hermansen i en vejrkommentar på DMIs hjemmeside.

Vi har nemlig fået meget lidt nedbør denne måned.

Faktisk er der kun faldet 14,1 millimeter på landsplan, hvilket formentlig kan ende med at placere dette års maj måned i top 10 over de tørreste siden 1872.

»Tager vi tørkeindekset i betragtning, er det allerede nu forhøjet over de østlige egne og kan med en daglig fordampning, der på denne årstid er temmelig stor, kun bevæge sig en vej op af skalaen, og det er opad,« forklarer Steen Hermansen og tilføjer:

»Det gælder især på de lette jorde og hvor der i forvejen ikke kommer nedbør. Det medfører naturligvis også en tilhørende forhøjet brandfarerisiko, så det er værd at holde godt øje på hjemmesiden brandfare.dk og holde øje med brandfareindekset og se, hvor der er udstedt afbrændingsforbud.«

Et større højtryk, der ligger ved De Britiske Øer, ser dog ikke ud til at sende meget nedbør ned over os den kommende tid.

Tværtimod ser den ud til at give os stort set stabilt og tørt vejr i mindst en uge frem.

Steen Hermansen vurderer derfor – som prognoserne ser ud nu – at der højst kommer lidt smådryp eller enkelte byger det næste stykke tid.

Det betyder også, at der er godt nyt til de solhungrende danskere, som får gode muligheder for at smutte på stranden eller ligge sig ude i haven, for ifølge meteorologen formodes det, at der kan være flere meteorologiske sommerdage på vej.

Det er defineret ved, at temperaturen stiger til over 25 grader et eller andet sted i Danmark.