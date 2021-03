Det kan godt være, at dagen lægger ud med at være kold og kedelig, men forude venter solen.

»Der kommer sol over hele linjen,« lyder det tidligt tirsdag morgen fra den vagthavende meteorolog ved DMI, Klaus Larsen.

Nogle må dog lige vente lidt ekstra på det:

»Bornholmerne må nok lige væbne sig med tålmodighed, da de stadig har resterne af det vejr, vi havde over landet i går,« tilføjer han.

Denne tirsdag morgen lægger dog ud med lave temperaturer og risiko for rimtåge flere steder.

»Det forsvinder her i løbet af de næste par timer,« forklarer Klaus Larsen.

Derefter trækker nordlige strømninger kølig luft ned over os, og det betyder, at solen dukker frem de fleste steder.

Det kommer dog ikke til at føles udpræget varmt, da den kolde luft holder temperaturen på omkring syv-otte grader. Den kommer også til at give os nattefrost den kommende tid.

Kigger meteorologen længere frem i prognoserne for ugen, ser vejret ud til fortsat at være præget af den tørre, nordlige strømning:

»Nogle enkelte byger kan ikke udelukkes de kommende dage, men ellers får vi stille vejr uden så meget vind,« siger han og forklarer, at temperaturen i dagstimerne lister sig op på syv-otte grader.

»Det er kold luft, der trækker ind over,« fortæller Klaus Larsen.

Når vi kommer hen til weekenden, ser vejret ud til at kunne blive et par grader varmere – men det ser også ud til at blive mere skyet og dermed knapt så solrigt.