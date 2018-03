Ovenfor kan du se 5 råd til at køre på sneglatte veje

Selvom det er ved at være slut med de ekstremt kolde temperaturer, vi har oplevet de seneste dage, så fortsætter snevejret lidt endnu.

Det oplyser DMI til BT.

»Der er lidt sne i luften hist og her, ikke store mængder som fredag, men det bliver mest skyet og med snebyger af og til. Det er faktisk alle steder, der kan komme sne,« siger vagthavende ved DMI, Steen Rasmussen.

Lørdag igennem er landet præget af temperaturer omkring frysepunktet og ned til tre graders frost, men allerede søndag begynder det at lysne, og vi kan forvente at få solen at se.

»Søndag kan der komme lidt mere sol, det klarer lidt op, og det er ret fint vejr. Det bliver ikke med helt skyfri himmel og fuld sol, men flere kan få solen at se, og det holder stort set tørt, så det bliver en ganske pæn dag,« siger Steen Rasmussen og tilføjer, at vi stadig kan forvente meget kolde temperaturer om natten, helt ned til minus otte grader.

Allerede mandag kan vi dog begynde at se frem mod varmere vejr og sne flere steder. Bor du i den sydvestlige del af Danmark er det dog en god idé at tage en sidste kælketur i weekenden, da sneen sandsynligvis forsvinder her.

»Mandag presser varmen sig på, og det giver en dag med tiltagende vind fra sydøst og sne fra sydvest, men i de sydvestlige egne får vi tøvejr, og vi kommer op omkring 3 graders varme,« fortæller Steen Rasmussen, der også lover mildere temperaturer i resten af næste uge, hvor vi til gengæld også må finde os i fortsat vinterlige tilstande.

»Resten af ugen ligger vi omkring en og fem graders varme, så vi kommer over frysepunktet, men det bliver stadig med nattefrost og stort set tørt vejr - måske også med slud eller regn. Derudover kan vi forvente tåge om natten og et stykke op ad dagen,« siger Steen Rasmussen, inden han drager den noget kedelige konklusion:

»Så det bliver en blandet landhandel vintervejr det næste stykke tid.«