Ryster man snekuglen og kigger en måned frem i tiden, står særligt én ting klart: Kong Vinter ser ud til at have bidt sig fast.

Sne, kulde og temperaturer helt ned til ti graders frost.

Det er nogle af de ingredienser, der er på menuen for vejret den kommende måned.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut i sin seneste månedsprognose, som indledes med, at 'vinteren for alvor er på vej til at etablere sig i Danmark'.

»De seneste langtidsprognoser peger stadig på, at vi får en længerevarende kuldeperiode takket være en østlig strømning af ret kold luft, som også giver os gode muligheder for sne,« forklarer langtidsmeteorolog Martin Lindberg i prognosen.

Allerede den kommende weekend vil det kunne komme til udtryk gennem en front, der bevæger sig frem mod os fra vest, hvilket kan give en del nedbør af den hvide og vattede slags.

I næste uge - uge fem - ser et svagt lavtryksområde fra Nordsøen ud til at bevæge sig langsomt mod sydøst ned over Jylland eller lige vest for landet.

Samtidig med dette ligger der stadig kold luft over os, hvilket gør, at den nedbør, vi får, for det meste vil falde som sne eller slud.

Den frost-friske månedsprognose kan fortælle, at vinteren er ved at have et ganske fast greb om os

»Dagtemperaturen holder sig omkring eller lige over frysepunktet, og om natten falder den stedvis ned til fem graders frost. Dog kan man lokalt i de områder, hvor der ligger sne, og vejret klarer op, få helt ned til 10 graders frost,« forklarer Martin Lindberg i prognosen på DMI's hjemmeside.

I slutningen af uge fem vil det i perioder kunne klare op med lidt eller nogen sol.

I uge seks og uge syv er det sværere at spå om, hvordan vejret bliver.

»Men for nuværende er der ikke noget, som tyder på, at vinteren giver slip,« fortæller langtidsmeterologen.

Det ser ud til, at såkaldt lavtryksaktivitet vil dominere Sydvest- og Sydeuropa, mens et omfattende højtryksområde dominerer over Arktis fra Grønland til Sibirien.

Det betyder, at vi står til at overordnet set at få en østlig eller nordøstlig strømning af kold luft ned over os.

Men hvis vinden kommer fra øst, vil den endnu varme Østersø kunne reducere kulden lidt. Hvis det sker, får vi primært skyet vejr med mulighed for snebyger på Bornholm og ved østvendte kyster. Derudover står temperaturen til at lægge sig mellem frysepunktet og ned til ti graders frost.

»For hele perioden som helhed ser vi ud til at få lidt mindre nedbør, end vi plejer, men med betydelige regionale variationer, hvor der sagtens kan falde mere end normalt. Hvad temperaturen angår, kan vi for landet som helhed regne med ned til et par grader koldere end normalt,« slutter Martin Lindberg.