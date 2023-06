Sol og varme. Sol og varme. Sol og varme.

Den seneste tid har opskriften for de enkelte dages vejr været stort set ens. Men, men, men. Der er nu blevet ændret en smule på tingene.

Sådan lyder det i en vejrkommentar fra meteorologerne Marielle B Fournier og Klaus Larsen på DMIs hjemmeside:

»Solen skinner, og der er fortsat ingen regn i sigte de kommende dage. Men der er alligevel blevet rykket lidt rundt på tingene,« som det helt præcist formuleres.

Til de nedbørshungrende have-ejere og landmænd lyder det også, at der kan 'ulme noget på den lange bane'.

Før vi kommer derhen, skal vi dog lige igennem endnu nogle solrige dage.

Noget er dog ændret en smule, for vinden er ifølge meteorologerne drejet til det østlige hjørne, hvor det kan blæse lidt mere op.

Det betyder også, at man mod vest – særligt i Vestjylland – kan se frem til at slippe for morgentåge, få bedre udsyn til solen og lunere temperaturer, der kan nå op mellem 18 og 25 grader.

»Omvendt vil det mærkes på de sydøstlige kanter, hvor man på Bornholm og ved kyster med pålandsvind må nøjes med temperaturer mellem 14 og 18 grader,« forklarer Marielle B Fournier og Klaus Larsen.

Denne weekend holder vejret sig dog stadig tørt og solrigt.

Men hvad så med den der manglende regn?

»Prognoserne viser tendens til, at der mod næste weekend vil kunne bevæge sig nogle byger ind over landet,« forklarer meteorologerne i deres vejrkommentar:

»Da nedbøren ser ud til at falde i bygeform, vil mængden af regn være ulige fordelt fra sted til sted. Da der er stort vandunderskud, vil det derfor i første omgang nok ikke ændre meget på tørken. Derudover er det selvfølgelig meget usikkert, når det er så langt ud i fremtiden. Men vi holder skarpt øje med udviklingen,« lyder det.