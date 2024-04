Den er kendt som 'skyernes konge' og lørdag kan den vise sig over hele landet.

Der er tale om den såkaldte karakteristiske cumulonimbussky - også kendt som bygeskyen, fortæller DMI.

»Der er gode chancer for, at den vil vise sig over hele landet lørdag. Det er ikke sikkert, den bliver så stor som på billedet, vi har delt, men den vil være der,« fortæller Mille Jensen, der er vagthavende meteorolog for DMI.

Skyen kan kendes ved, at den har vokset sig så stor, at den formes som en armbolt.

Er forholdene i atmosfæren særligt ustabile kan bygeskyerne vokse sig ekstra store og give voldsomt vejr. Lyn og torden, hagl, kraftige vindstød eller skybrud kan blive resultatet af en forvokset bygesky.

»De her skyer har de her hidsige byger i sig. Det er det, der kan lave hagl, det er dem, der tordner. Flyindustrien er ikke ret glade for dem. De laver en helt masse turbulens, fordi de har vinde i sig, der går op og ned. Så det er et virvar af alt muligt vejr i dem.«

Der vil dog være risiko for, at bygeskyen lørdag vil være pakket ind i form af andre skyer og dermed er det ikke sikkert, at den vil være synlig for alle.

Specielt i dele af Jylland og Østjylland vil der være risiko for en større samling af skyer, der pakker cumulonimbusskyen ind.

Bygeskyen er et klassisk meteorologisk fænomen, der oftest ses i Danmark ved klart vejr.