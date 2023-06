Tager man et kig i krystalkuglen for at se, hvordan vejret bliver de kommende dage, lyder svaret:

»En knastør fremtid.«

Sådan lyder i hvert fald overskriften på meteorolog Hans Wanners vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside søndag morgen.

Den dækker – næppe overraskende – over, at det varme og solrige vejr ser ud til at fortsætte.

Og dermed lader regnen endnu vente på sig.

»Der er ikke meget regn at hente i udsigten for de næste dage,« forklarer Hans Wanner.

Det skyldes et højtryk nær Sydskandinavien, der sørger for, at 'de fleste skyer med regn holder sig langt væk fra Danmark,' lyder det.

»Dermed kan det solrige og relativt varme vejr fortsætte,« fortæller meteorologen.

Der er dog også et lille 'men', for der kan måske komme lidt regn senere på ugen til de frustrerede have-ejere og landmænd.

»Kun torsdag og fredag i næste uge kan der måske komme lidt regn til de sydøstligste egne,« forklarer Hans Wanner.