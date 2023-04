Politiske taler. Fadøl. Og hygge med kolleger og venner.

1. maj står for dagen – men der er stor forskel på, hvordan dagen vil blive alt efter, hvor i landet, du bor.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) bliver Danmark nemlig delt i to på arbejdernes internationale kampdag.

»Mod nordvest skyer og regn, mens dem mod øst kan få lidt solskin,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Marie Timm i sin kommentar til vejret.

Temperaturen kommer til at ligge på mellem 10 og 15 grader.

»Men tag ikke fejl af vejret, selvom solen skinner derude,« lyder det fra Marie Timm.

Og den advarsel gælder ikke alene 1. maj, men også i dag søndag – og hele næste uge.

DMIs vagthavende meteorolog skriver, at de kommende dage 'ser lovede ud, hvis man ser på, hvor megen sol vi får over Danmark', men tilføjer så, at det ikke vil føles varmt.

Dels fordi luften fortsat er kold – og dels fordi det fortsat er ganske blæsende.

Søndag når temperaturen lokalt op på 12 grader, men det vil føles som under 10 grader på grund af vinden, som ved kysterne kan nå op på ti meter i sekundet.

»Dog vil der være et snert af forår, hvis man er i læ og nyder solens varme stråler,« lyder det fra Marie Timm.

Den kommende uge viser vejret sig også fra sin pæne side, men det bliver køligere og mere blæsende med kold vind fra vest og nordvest.