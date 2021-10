Alt godt kommer til den, der venter, siger man jo.

Denne efterårstirsdag holder det gamle ordsprog vand – om end der er forskel på, hvor tålmodig du skal være, alt efter hvor i landet, du bor.

»I nat har der været en del byger over Sjælland, Sydøstjylland og Bornholm, og her til morgen kan der stadig komme lidt nedbør,« siger DMI's vagthavende meteorolog Martin Lindberg om starten på dagen.

Køligt er det også, især inde i landet, hvor temperaturen fra morgenstunden mange steder kun sniger sig op på omkring fire grader.

Det lyder som opskriften på en kold og ruskende efterårsdag.

Men sådan bliver det slet ikke.

For opklaring er på vej vestfra, og fra sidst på morgenen begynder efteråret at vise sig fra sin bedste – og smukkeste – side.

»Det bliver en flot og solrig dag over næsten hele landet,« siger Martin Lindberg.

Der er stadig mulighed for enkelte småbyger på den jyske vestkyst og Sjælland først på dagen, men fra middagstid vil der være blå himmel og høj solskin over det ganske land – bortset fra Bornholm, hvor der er risiko for en smule nedbør hele dagen.

Vinden bliver svag til jævn, dog frisk ved kysterne og måske op til hård på vestkysten. Temperaturerne bliver typiske for årstiden: 10 til 12 grader.

Der er dog forskel på, hvornår du kan få glæde af solens stråler, alt efter hvor i landet du bor.

Aalborg

»Det bliver rigtig flot vejr. Helt tørt og solrigt,« lyder den dejlige melding fra Martin Lindberg.

Aarhus

Sandsynligvis holder det også her tørt hele dagen. Aarhusianerne kan også se frem til at nyde solens stråler i rige mængder.

Odense

Også i Odense bliver det en flot, solrig dag. Dog først fra først på formiddagen, hvor skyerne trækker væk.

»Der er mulighed for en enkelt byge om formiddagen, men sandsynligheden er ikke stor,« siger Martin Lindberg.

København

Hvis du bor i hovedstadsområdet, må du vente lidt længere på det smukke efterårsvejr, end hvis du bor i det jyske.

»Der vil være lidt flere skyer først på dagen, men det klarer op ud på formiddagen, hvorefter der bliver flot, blå himmel,« fortæller Martin Lindberg.

Han kan ikke helt udelukke, at der kan komme en enkelt let byge også senere på dagen, men skulle det ske, vil den kun kaste små mængder nedbør af sig.