De seneste dage har været præget af mere fugtig og varm luft, men det ændrer sig nu.

Det bliver nemlig »skubbet væk« af koldere og mere tør luft.

Sådan beskriver meteorolog Bolette Brødsgaard udviklingen i en vejrkommentar på DMIs hjemmeside mandag morgen.

Det er et højtryk over Skandinavien, der mandag sender en mere »tør og kølig« luft ned over os.

Selvom det bliver koldere, er der også godt nyt at hente for de solhungrende danskere.

Udviklingen er nemlig noget, der ifølge Bolette Brødsgaard »giver plads til solen«.

»Men hvornår er lidt usikkert. Her til morgen vil solen skinne over den nordøstlige og østlige del af landet. Den mere tørre luft glider lige så stille længere ned over landet, men det er lidt usikkert, hvor hurtigt det går,« forklarer hun i sin vejrkommentar.

Det kan derfor være, at opklaringen først når frem til Ringkøbing og Tønder efter solnedgangen, lyder det.

Kigger man længere frem i vejrprognosen, ser det også ud til, at der er muligheder for solskin de kommende dage.

»Ikke altid i store mængder, men dog hist og her og fra tid til anden. Sammen med det mere klare vejr kommer nattefrosten tilbage,« lyder det fra Bolette Brødsgaard.