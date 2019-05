Hvis du synes, at april har budt på flere dage med bagende sol og høje temperaturer, er det fordi, at april måned i år faktisk har slået den såkaldte 'solrekord'.

»Vi har nu belæg for at sige, at der er solrekord,« siger Frank Nielsen, vagtchef hos DMI til B.T.

Det var dog lige med nød og næppe, at den nye solrekord blev til, da det var tirsdag aften mellem 19 og 20, at rekorden blev slået.

Danskerne har fået intet mindre end 273,7 solrige timer i april, hvilket også hænger sammen med en ualmindelig tør måned.

»Vi har haft højtrykspræget vejr i april. Tidligere i måneden begyndte man også at snakke om problemer med tørke, og det hænger sammen med, at det slet ikke har regnet før til sidst i måneden,« siger Frank Nielsen.

Han oplyser også, at danskerne stort set ikke fik noget regn mellem den 4. og den 26. april, hvorfor man tidligere på måneden varslede risiko for tørke i blandt andet i Nordjylland og Københavnsområdet.

I år er der nemlig kun faldet 14,5 millimeter regn, hvorimod der faldt 54 millimeter regn i april sidste år.

Sidste år havde danskerne også markant mindre sol med kun 186,5 soltimer.

Den tidligere rekord på 272 timer blev sat i 2009, hvor april i 1937 derimod er målt til at være den dårligste måned nogensinde med kun 84 soltimer.

»Der er lidt mønster i det. Det er enten et rimelig højt eller et rimelig lavt tal,« siger Frank Nielsen.

»Der er ikke noget midt i mellem, og det kan skyldes, at der er en tendens til, at forårsvejret ligger sig i bestemte mønstre med enten højtrykspræget eller lavtrykspræget vejr. Det er enten eller.«

Se herunder en liste over, hvor mange soltimer vi de seneste år har haft: