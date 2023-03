Lyt til artiklen

Mandag aften og tirsdag morgen bør alle være ekstra opmærksomme i trafikken.

Sådan lyder den kontante udmelding fra vagthavende meteorolog hos DMI, Martin Lindberg.

For natten til tirsdag kan det blive helt ned mod seks graders frost. Og blandet med mandagens snevejr kan det give farlige situationer, siger han til B.T.

»Når der er faldet sne, og det bliver minusgrader, kommer der isglatte veje. Derfor bør alle være ekstra opmærksomme i morgentrafikken,« siger han.

Det er især i den østlige del af landet, at man bør være opmærksom på farlige situationer i trafikken tirsdag morgen, da det er her, der er faldet mest sne.

Men derfor kan der stadig lokalt være isglatte veje i resten af landet, fortæller Martin Lindberg.

I løbet af tirsdag klarer vejret op, og det bliver solrigt i det meste af landet.

Men man glæder sig for tidligt, hvis man tror, at det betyder, at vi går varmere tider i møde.

For selvom uret er blevet stillet til sommertid, kommer der til at gå noget tid, før der kommer forår i luften.

»Selvom vi får lidt mildere vejr onsdag, bliver det hurtigt koldt igen. Det ligner, at vi skal hen til midten af april, før det bliver rigtigt forår,« siger han til B.T.