Kalenderen siger forår. Ja, sommeren står faktisk for døren. Men det er vejrguderne tilsyneladende fløjtende ligeglade med.

Det gælder både i dag. I morgen. Ja, faktisk så langt frem øjet rækker.

»Det er det mest deprimerende vejr, jeg har kigget på i lang tid,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Klaus Larsen.

Ordene knytter sig ikke specifikt til søndagens vejr – men til 10-døgnsprognosen.

Men søndagen sætter for så vidt standarden for, hvad vi kan forvente os den kommende tid.

Og det er ikke meget – hvis du da går og drømmer om sommerligt vejr.

Dagen starter som en skyet forestilling, men op ad eftermiddagen vil solen titte mere og mere frem over hele landet og få temperaturerne op omkring de 15 grader.

Solen får dog konkurrence af en – for mange – noget mere uvelkommen gæst.

»Der kommer flere kraftige byger med nedbørsmængder lige under niveauet for skybrud,« siger Klaus Larsen.

Bygerne kommer op over landet sydfra og kan ifølge DMI's prognoser ramme lokalt over hele landet, bortset fra Bornholm. De vil kunne kaste mellem otte og 10 millimeter regn af sig på en halv time.

»Der er også risiko for hagl og torden. På grund af den svage vind er der risiko – eller mulighed, om man vil – for at se en skypumpe hist og her,« siger DMI's vagthavende meteorolog.

Hvis søndagens vejr ikke falder i din smag, så må Klaus Larsen og DMI skuffe dig.

Arkivfoto. Foto: Henning Bagger Vis mere Arkivfoto. Foto: Henning Bagger

»En strømning af polarluft har godt fat i hele Vesteuropa i øjeblikket,« siger han.

»Skillelinjen mellem den kolde og den varme luft går helt nede ved Middelhavet. Nord for den skillelinje kommer temperaturerne ikke meget over 15 grader,« tilføjer Klaus Larsen.

Ifølge DMI's 10-døgnsprogonse bliver polarluften hængende over Danmark.

»Jeg vinder næppe nogen popularitetspriser, når jeg siger det her, men de næste ti dage får vi højest 15 graders varme. Det bygeagtige vejr fortsætter også,« slutter Klaus Larsen.