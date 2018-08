Der er gevaldige regnskyl på vej ind over Sjælland og hovedstadsområdet torsdag formiddag, melder DMI.

Vejrtjenesten har således ændret det varsel, som blev givet tidligt torsdag morgen, hvor det var forudsigelsen, at de store regnmængder ville ramme Østjylland og Fyn.

Mens Fyn stadig står for skud er varslet nu ændret til, at Jylland går fri fra kraftig regn, mens Vest- og Midtsjælland i stedet får besøg af de kraftige regnbyger.

Kraftig regn defineres af DMI som mere end 24 millimeter regn på seks timer.

DMI har for hovedstadsområdet givet et såkaldt risiko varsel om voldsomt vejr.

Der kan stedvis falde mellem 25 og 35 millimeter på 6 timer og regnen kan være ledsaget af torden, lyder det fra DMI.

Kraftig regn medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed. Kraftig torden medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer, risiko for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg.