Har du nydt de seneste dage med sol og sommerlige temperaturer? Så har DMI gode nyheder til dig. Rigtig gode endda.

De tidligere meldinger om, at vejret skulle slå om midt på ugen og blive mere ustadigt med regn og lavere temperaturer, er blevet afløst af helt anderledes positive prognoser. I dag bliver det helt op til 26 grader varmt over størstedelen af landet - og vi får også glæde af det dejlige solskinsvejr i pinsen.

»Pinsen bliver solrig og vindstille, så der bliver rigtig gode muligheder for at se pinsesolen danse,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen.

Hun fortæller, at det skønne forårsvejr, vi har netop nu, skyldes, Danmark netop nu ligger i smørhullet mellem et højtryk over de britiske øer og et lavtryk mod øst. Højtrykket ser ifølge DMI's seneste prognoser ud til at bevæge sig mod øst, så det kommer ind over Danmark til pinsen. Det giver temperaturer på mellem 20 og 23 grader - altså en anelse lavere end i dag. Til gengæld bliver pinsen både vindstille og solrig - over hele landet.

Og ikke nok med det. Også efter pinsen kan vi danskere se frem til at slikke sol og nyde lune grill-aftener i gode venners lag.

»Det flotte solskinsvejr ser ud til at fortsætte. Vores 10-døgnsprognose viser stabilt, godt vejr med temperaturer over 20 grader og en del sol,« lyder den opmuntrende melding fra Trine Pedersen.

I dag, onsdag, er det dog ikke alle danskere, der kommer til at nyde lige godt af det flotte vejr. På grund af vinden bliver det køligere på den jyske vestkyst, og i Aarhus- og Vejle-området kan der til eftermiddag komme byger, som endda kan være med torden.