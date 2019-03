Der er allerede kolde ører, ødelagte frisurer og væltede cykler her til middag, hvis du begiver dig ud i det danske vejr.

Men i aften bliver det endnu værre.

Det oplyser vagthavende meteorolog hos DMI, Thyge Rasmussen, til B.T.

»Der kommer et ekstra kraftigt blæsevejr i aften - særlig over den sydlige den af landet. Vi kan få vindstød af stormstyrke, og det ser ud til at blive et voldsomt vejr,« oplyser vagtchefen.

Vindstødene, der kommer fra vest, vil kræve din opmærksomhed, når du begiver dig udenfor.

Hvis det altså overhovedet er en god idé.

»Man skal være opmærksom på de sædvanlige ting, når man befinder sig i trafikken i sådan et vejr. Vindstødene kan give nogle overraskelser. Men det bedste råd er nok bare at blive hjemme,« siger Thyge Rasmussen.

Når aftenen er overstået, kan vi til gengæld se frem mod en søndag, der - medmindre man er tilhænger af vind, regnbyger og gråt vejr - bliver betragteligt bedre.

Vindstødene bliver nemlig mindre kraftige, og så viser den ellers anonyme og fraværende forårssol sit ansigt hen ad dagen.

»I dag får vi en hel del byger, men i morgen bliver det mere solskin og kun enkelte byger. Det bliver et meget pænere vejr,« siger den vagthavende meteorolog.

Indtil videre har lørdagens vindstød på omkring 10-15 meter i sekundet betydet, at Vejdirektoratet har frarådt vindfølsomme køretøjer at passere Vejlefjordbroen.

Det er dog sandsynligt, at flere broer bliver en del af den advarsel senere, når vindstødene tager til.