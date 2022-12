Lyt til artiklen

Der er al mulig grund til at tage den med ro og køre forsigtigt mandag morgen.

DMI advarer nemlig om, at der er risiko for meget glatte veje og isslag.

Vejrtjenesten har udsendt et varsel om 'let isslag', som gælder for hele landet.

Det begynder i det jyske med nedbør, skriver den vagthavende meteorolog.

»I Jylland ser det ud til at nedbøren mange steder begynder som isslag, og hvis nedbøren vil falde som regn vil den danne islag.«

»Der er således risiko for stedvis meget glatte veje i det meste af Jylland i løbet af morgentimerne, muligvis kan der også en overgang forekomme isslag eller islag noget længere østpå i landet om senere om morgenen og formiddagen,« lyder det fra meteorologen.

Også Vejdirektoratet sender en advarsel til bilisterne mandag morgen og skriver om isslag og opfordrer dig til at lade bilen stå, hvis du kan:

»Hvis du derfor ikke kan lade bilen stå, så vær ekstra opmærksom, forbered dig inden turen og tag afsted i god tid,« lyder det.

DMI varsel om let isslag : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/xjpi51eGvW — DMI (@dmidk) December 18, 2022

Det lumske ved isslag er netop, at det ikke kan ses, understreger Vejdirektoratet:

»Bemærk, at glatføre ikke altid kan ses. Kør derfor forsigtigt, også selv om vejen umiddelbart ser fin ud.«

Meteorologerne opererer både med isslag og islag.

Islag forekommer oftere en isslag, fremgår det af DMIs hjemmeside.

Isslag kræver nemlig helt særlige betingelser i atmosfæren.

Islag dannes derimod, når vand på overfladen bliver kølet af og fryser til is og danner et lag – af – is.